Itaipu adia início de operação de novas turbinas A hidrelétrica de Itaipu adiou o início das operações das duas novas turbinas previstas para entrar em operação no primeiro semestre deste ano para janeiro de 2005. As duas turbinas apresentaram problemas de fabricação e a empresa binacional recomendou ao consórcio que está construindo as turbinas (constituído pela Voith-Siemens e Alstom) que substituísse as peças defeituosas. Cada uma tem potência de 700 MW, o que corresponde a uma hidrelétrica de grande porte e exigiram investimentos de US$ 184,6 milhões. No mês passado o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) já havia adiado a instalação por três meses, prevista inicialmente para fevereiro. No Programa Mensal de Operações deste mês, porém, o ONS reprogramou o início das operações para o ano que vem. Na avaliação de técnicos do setor, o adiamento não chega a comprometer o abastecimento de energia no curto prazo, já que o País ainda dispõe de excesso de capacidade no Sudeste. Itaipu tem sido responsável pelo fornecimento de 24% da energia elétrica consumida no País.