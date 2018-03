Itaipu oferecerá energia mais barata com novas turbinas O diretor-geral de Itaipu, Jorge Samek, disse que a geradora irá colocar em atividade duas novas turbinas em 2004. Com isso, Itaipu amplia sua potência instalada e há tendência de oferecer energia mais barata, explicou Samek, que está em Porto Alegre para o lançamento do Fórum Mundial das Águas, evento que será realizado entre 8 e 11 de outubro na cidade. Samek estimou que a redução do preço possa ficar entre 5% e 6% em relação ao patamar atual. Ele observou que o preço da energia de Itaipu é calculado sempre em maio de cada ano, levando em conta os empréstimos que financiaram a usina, os royalties, a variação cambial e o custo de produção. O pagamento de dívidas de Itaipu soma US$ 2 bilhões por ano. Os compromissos terminarão em 2023. As duas novas turbinas da geradora, que têm 18 em operação, representam mais 1.400 megawatts de capacidade instalada. Samek disse que esta energia será repassada à Eletrobrás, que a colocará no mercado.