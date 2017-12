Itaipu será discutida novamente nesta semana, diz Rondeau O ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, informou nesta segunda-feira que terá, ainda nesta semana, uma nova reunião com autoridades paraguaias. Segundo ele, o encontro tentará resolver o impasse em torno do pedido do Paraguai para que sejam alterados termos do acordo de Itaipu, referentes à dívida que o país vizinho tem desde a construção da hidrelétrica. "Nós avançamos bastante, mas não chegamos a uma conclusão, ainda", disse Rondeau, referindo-se a uma reunião mantida na última sexta-feira, em Foz do Iguaçu, por ele e pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, com os ministros da Fazenda e de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai, respectivamente Ernst Bergen e Panfilo Benitez. Rondeau afirmou que o principal desejo do governo paraguaio é fazer com que a usina gere recursos adicionais para um fundo de desenvolvimento social no país vizinho. Como o Brasil resiste a desindexar os juros da dívida da usina da inflação norte-americana, como querem os paraguaios, o lado brasileiro apresentou algumas alternativas de compensação às autoridades paraguaias. Uma delas seria incluir este fundo de desenvolvimento social nos custos de serviço na contabilidade da usina, o que garantiria cerca de US$ 20 milhões por ano para esse propósito. O governo brasileiro assegurou, também, que, em caso de necessidade de energia em horários de pico do Paraguai, o país vizinho receberia energia excedente das duas novas turbinas que estão sendo instaladas na hidrelétrica binacional.