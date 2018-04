Itália adia anúncio de pacote de estímulo à economia O governo da Itália decidiu adiar para 28 de novembro a reunião que analisará o pacote de 80 bilhões de euros para estimular a economia do país, informam jornais locais. O governo quer coordenar suas medidas com as que serão anunciadas pela União Européia no dia 26. A reunião do comitê de planejamento, que decidirá sobre investimentos de 16 bilhões de euros em infra-estrutura, também foi adiada para o dia 28. O governo estuda uma série de medidas para ajudar as famílias italianas a enfrentar a crise econômica, incluindo o congelamento dos aumentos no transporte público, corte no imposto que incide sobre a gasolina, renegociação de hipotecas residenciais, entre outras. O governo também considera a renovação do incentivo à compra de carros, que ajuda os consumidores a substituirem automóveis mais velhos e poluentes por veículos novos e mais eficientes.