Itália aprova decreto para apressar concordata da Parmalat O gabinete italiano aprovou um decreto de emergência para tornar a chamada Lei Prodi mais rápida aos grandes grupos que buscam proteção de credores, disse o ministro da Indústria Antonio Marzano, comentando sobre o problema da Parmalat. "Nós vamos (agilizar os procedimentos), apontando um comissário que será empossado imediatamente, com a autoridade para desenvolver um plano de reestruturação, o qual deverá ser aprovado pelo Ministério da Indústria", disse Marzano. "O comissário especial terá todos os poderes necessários imediatamente após ter sido nomeado", acrescentou. Entre tais poderes está a decisão de venda de ativos, mas somente após a aprovação do Ministério da Indústria. A Lei Prodi é semelhante a legislação de concordata norte-americana, conhecida como Capítulo 11. Espera-se que a Parmalat entre com pedido de concordata ainda nesta terça-feira. A utilização da Lei Prodi pelas empresas tem resultado, na maioria dos caso, na venda de partes da companhia em dificuldades, com liquidação total das dívidas, ao invés de renegociação do principal e obrigações vencidas. A lei é criticada por sua lentidão. O decreto deve entrar em vigor assim que publicado na Gazetta Ufficiale, o que ocorrerá em breve, disse Marzano. O decreto busca proteger os empregos e os fornecedores, antes dos acionistas e administradores. As informações são da Dow Jones.