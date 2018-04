Itália lança pacote de socorro de 80 bilhões O governo da Itália aprovou um pacote de estímulo econômico que, de acordo com o primeiro-ministro do país, Silvio Berlusconi, "transferirá 80 bilhões (US$ 103,20 bilhões) do setor público para o privado". O plano é parte de um esforço coordenado dos países europeus para combater a recessão. Nesta semana, a Comissão Européia divulgou que os 27 países da União Européia destinariam 170 bilhões em recursos para estimular a economia local, o que corresponderia a uma contribuição de aproximadamente 1% do PIB para cada um dos integrantes do bloco. Uma autoridade do governo italiano havia dito anteriormente que o pacote de estímulo somaria apenas 5 bilhões, ou menos de 0,5% do PIB. Durante uma entrevista coletiva, Berlusconi afirmou que o pacote é proporcionalmente menor do que planos similares formulados pelos governos da França e da Alemanha devido à grande dívida pública italiana, que limita a capacidade do governo para estimular a economia por meio da diminuição de impostos e do aumento nos gastos. A dívida da Itália corresponde a aproximadamente 105% do PIB e é a maior da Europa. Em termos absolutos, somente EUA e Japão possuem dívidas mais altas. Entre as medidas do plano, estão o auxílio financeiro a famílias de baixa renda, isenção de impostos a empresas e uma ajuda de até 12 bilhões de euros para os bancos italianos, que será distribuída por meio da compra de dívidas híbridas das instituições financeiras pelo governo. O Fundo Monetário Internacional (FMI), que estima retração de 0,6% na economia da Itália em 2009, pediu ao governo que formulasse políticas que abordassem o desaquecimento econômico especificamente no país, "principalmente em relação à grande dívida pública".