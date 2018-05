Itália tem superávit comercial de 3,9bi de euros em maio

As exportações tiveram expansão de 0,6% em maio ante abril, enquanto as importações caíram 0,9%, em termos ajustados sazonalmente, disse o Istat. No entanto, as exportações para outros países da União Europeia caíram 1,8% e as importações recuaram 0,5%, indicando que a terceira maior economia da zona do euro não pode confiar na sua região de origem para sustentar o crescimento econômico, de acordo com o Istat.

Ainda que os números gerais de maio representem uma melhoria de curto prazo, as exportações da Itália caíram 1,5% ante maio de 2012 e as importações recuaram 10,3%, segundo dados não ajustados do Istat.

As exportações da Itália até agora em 2013 cresceram para o Japão, o resto da Ásia, América Latina e Rússia, enquanto os embarques para a Alemanha, França e EUA caíram, ressaltou o Istat.

As exportações para a Alemanha caíram 4,9%, enquanto as importações recuaram 13,3% nos primeiros cinco meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2012. Fonte: Dow Jones Newswires.