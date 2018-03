Italiana de energia tem lucro de US$ 998 mi no 1º trimestre A Enel SpA, empresa italiana de energia, registrou um lucro líquido de 864 milhões de euros (US$ 998,3 milhões) no primeiro trimestre até 31 de março de 2003, ante um lucro líquido pro-forma de 284 milhões de euros em igual período do ano passado. A receita no trimestre subiu para 8,07 bilhões de euros (US$ 9,25 bilhões ), de 7,57 bilhões de euros em 2002. Os números referentes a 2002 foram ajustados de modo a excluir a receita decorrente das empresas de geração Eurogen e Interpower, que foram vendidas. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou 2,38 bilhões de euros (US$ 2,75 bilhões), em comparação com 1,86 bilhão de euros em 2002. A demanda por eletricidade cresceu 2,6% no primeiro trimestre, disse a empresa. A dívida líquida financeira caiu para 22,8 bilhões de euros (US$ 26,3 bilhões), de 24,4 bilhões de euros no final de 2002. Os investimentos totalizaram 771 milhões de euros (US$ 890,8 milhões) um declínio de 241 milhões de euros (US$ 278,4 milhões), principalmente devido a menores gastos com a unidade de telecomunicações Wind SpA. As informações são da Dow Jones.