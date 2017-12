Italianos perdem 30 bi de euros com Parmalat, Cirio e Argentina Cálculos preliminares da associação de investidores italianos (a grande maioria aposentados) indicam que as crises econômicas e financeiras na Parmalat e Cirio e a moratória argentina provocaram perdas de pelo menos 30 bilhões de euros a cerca de 800 mil investidores. Em função disso, a Justiça de Milão recebeu, só no último mês, 25 mil processos contra a Parmalat. De acordo com a imprensa italiana, cerca de 6 mil processo foram enviados pela Internet via e-mail, enquanto que o restante foi apresentado diretamente na Justiça de Milão. Vale lembrar que cada um desses investidores tem relação pessoal com pelo menos cinco eleitores, o que significaria, em média, 4 milhões de votos. Daí a preocupação do governo italiano para resolver os três problemas da melhor forma possível para que os "velhinhos italianos" não arquem com os prejuízos provocados pelas duas companhias e pela Argentina. Problemas no Chile No Chile, por sua vez, a Parmalat, que tem uma dívida de 1,2 bilhão de pesos (pouco mais de US$ 2 milhões) com 180 produtores de leite no sul do país, corre rico de enfrentar mais problemas ainda por causa de compromissos que não estão sendo cumpridos. Os distribuidores de leite que prestam serviços para a companhia ameaçaram não retirar o produto dos provedores para transportá-lo até as unidades industriais a partir de amanhã (terça-feira) se a companhia não acertar seus débitos. Por tabela, os pequenos e médios produtores de leite se verão obrigados a jogar fora milhões de litros de leite por não terem capacidade de armazenamento. De acordo com o jornal "El Mercurio", representantes do setor informaram que, durante esta segunda-feira, terão uma reunião com a empresa, a fim de buscar uma solução para o problema e conhecer as condições de pagamento anunciadas pela indústria.