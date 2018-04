Itamar determina início de obras da usina de Irapé O governador de Minas, Itamar Franco (PMDB), determinou nesta sexta-feira, através de ofício ao presidente da Cemig, que a empresa inicie imediatamente a construção da usina de Irapé, no Vale do Jequitinhonha. O início do empreendimento passou por dificuldades esta semana, depois que a Fundação do Meio Ambiente (Feam) questionou o cumprimento de algumas medidas para a liberação da licença ambiental. A fundação afirmou que o governo mineiro ainda não tinha autorizado a desapropriação de terras para o assentamento de 754 famílias residentes na área que será inundada pela construção da hidrelétrica. Na quinta-feira, o governo mineiro desapropriou as áreas necessárias para o assentamento e a Feam liberou a autorização. A usina de Irapé tem sido prioridade do governador mineiro, com a justificativa de que será a redenção para ao Vale do Jequitinhonha, no norte do Estado, uma das regiões mais pobres do Estado. O empreendimento terá uma potência instalada de 360 megawatts e demandará investimentos de R$ 500 milhões. O governo mineiro chegou a repassar R$ 80 milhões referente aos dividendos que recebeu da Cemig para o início das obras que estava impedida pela falta da autorização da Feam. A pressa do governador mineiro se justifica pelo fato de que termina hoje o prazo para o cumprimento de todo o cronograma da hidrelétrica. Caso não fosse cumprido, a concessão de Irapé poderia ser cassada.