Itamaraty "acompanha com atenção" a crise na Argentina A assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores informou que o Itamaraty "acompanha com atenção" os fatos na Argentina após a saída do ministro da Economia, Jorge Lenicov, "na expectativa de que a situação logo se resolva." A assessoria disse também que o Itamaraty reafirma a "solidariedade aos argentinos" e lembrou que o governo brasileiro tem dado "manifestações explícitas de apoio à Argentina, particularmente na área comercial", como, por exemplo, as negociações visando a tornar mais flexíveis as regras do acordo automotivo. Os assessores informaram ainda que não está prevista a divulgação de nota oficial pelo Itamaraty sobre a situação na Argentina.