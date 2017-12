Itamaraty confirma encontro entre Brasil, Índia e África do Sul O Itamaraty confirmou para o próximo dia 6 uma reunião trilateral, em Brasília, entre representantes dos governos de Brasil, África do Sul e Índia, para discutirem assuntos relacionados ao cenário internacional e ao desenvolvimento. Eis a íntegra da nota oficial do Itamaraty: "Será realizada, no próximo dia 6 de junho, em Brasília, Reunião Trilateral dos Chanceleres do Brasil, Embaixador Celso Amorim, da África do Sul, Senhora Nkosazana Dlamini-Zuma, e da Índia, Senhor Yashwant Sinha. Os Chanceleres dos três países terão oportunidade de discutir suas posições e percepções sobre desdobramentos recentes no cenário internacional; o papel das Nações Unidas; as negociações econômicas e comerciais internacionais, sobretudo no âmbito da Organização Mundial do Comércio; e as possibilidades de estreitar a cooperação, em particular no que diz respeito a temas sociais, como o combate à fome. O encontro - o primeiro nesse formato entre os três países - tem relevância em função não só dos assuntos a serem tratados, mas também da relevância de cada um dos participantes em seus respectivos contextos regionais. Nesse sentido, contribui para reforçar o papel dos três países e de suas regiões no cenário internacional e amplia as perspectivas de cooperação em temas de importância para o desenvolvimento econômico e social e o estreitamento das relações em diferentes campos."