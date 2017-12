Itamaraty considera recuo da UE um retrocesso nas negociações Os europeus recuaram nas negociações para a formação de uma área de livre comércio entre o Mercosul e a União Européia (UE). Eles encaminharam sua oferta no início da noite de quarta-feira. Em uma primeira avaliação, o Itamaraty a considerou um retrocesso. "A oferta recebida, em termos gerais, situa-se em nível aquém do que já havia originalmente sido formalizado ao Mercosul na oferta apresentada em maio último", diz nota oficial. "Está, em conseqüência, abaixo dos níveis quantitativos que chegaram a ser indicados informalmente pelo lado europeu em reunião realizada neste mês de setembro em Bruxelas.? A nota reafirma que o Mercosul continuará buscando uma negociação equilibrada e que o acordo com a UE é uma prioridade para os quatro países do bloco. O movimento dos europeus, porém, coloca sérias dúvidas sobre o cronograma de entendimentos. Uma reunião técnica programada para a próxima semana e um encontro ministerial informalmente marcado para o dia 20 poderão não ocorrer. A principal esperança do Mercosul, a que os europeus ampliassem suas cotas de importação de produtos agropecuários, não foi atendida. A UE não só manteve as cotas apresentadas em maio, como também impôs novas condições e, em alguns casos, até as restringiu. Segundo informações de técnicos, não constantes da nota, os europeus cortaram em um terço a cota para importação de frango. Com isso, avançaram na contramão de uma condição básica adotada pelo Mercosul: a que só valeria a pena fazer um acordo se fosse para ter mais comércio. Para a carne bovina, foi mantida a cota de 116 mil toneladas ao ano, que já tinha sido considerada muito ruim. Eles também preservaram uma condição tida como inaceitável pelo lado sul-americano: as cotas oferecidas seriam concedidas ao longo de dez anos. Uma segunda parte da cota ficaria condicionada à conclusão da rodada Doha, da Organização Mundial do Comércio (OMC), que nem tem data. Os europeus também pretendem limitar a importação de produtos fabricados em sistema de drawback (um mecanismo amplamente usado no Brasil que suspende a cobrança de tributos sobre partes e peças importados, desde que o bem final seja destinado à exportação). Esses produtos não teriam direito a tratamento preferencial dentro do acordo Mercosul-UE.