Itamaraty diz que protecionismo não é saída para a crise Em nota divulgada ontem, o Itamaraty destaca que o protecionismo não é saída para a crise e informa que está acompanhando "com preocupação" as notícias sobre a inclusão de iniciativas de proteção comercial no plano em tramitação no Congresso americano. ''A intenção de reforçar os requisitos Buy American no pacote econômico norte-americano emite sinal negativo em relação às iniciativas de cooperação internacional para a busca de soluções para a crise", afirma a nota.