Itamaraty homenageará economista do governo americano O economista Richard Haass, diretor do escritório de Política e Planejamento do Departamento de Estado Americano, deve se encontrar amanhã, no Itamaraty, às 12h45, com o embaixador Osmar Chohfi, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, e com o embaixador Gilberto Saboya, subsecretário-geral de Assuntos Políticos do Itamaraty. Haass deve ser homenageado com um almoço no Itamaraty. Conforme informou a assessoria da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, a programação de Richard Haass prevê um encontro hoje com o ministro da Secretaria de Estado de Assuntos Institucionais, general Alberto Cardoso. Richard Hass é assessor direto do secretário de Estado americano, Colin Powell, e uma das principais autoridades americanas responsáveis por estudar uma nova fórmula para o chamado consenso de Washington. Este consenso, criado em 1990, tinha como pressuposto básico a necessidade de reformas econômicas, que pudessem diminuir a presença do Estado na Economia, e a necessidade de os países manterem equilíbrio em suas contas. Em princípio, Haass também teria a incumbência de observar o cenário político eleitoral do Brasil.