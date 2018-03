Itamaraty responde a empresário argentino O Itamaraty reagiu hoje às declarações do novo presidente da União Industrial Argentina, Hector Méndez, que chamou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil, Luiz Fernando Furlan, de "criador de galinhas". O porta-voz do Itamaraty, Ricardo Neiva Tavares, afirmou que o Ministério se dá conta de que Méndez é do setor privado e não do governo argentino. Mas afirmou que para o governo brasileiro suas declarações "causaram incômodo, foram infelizes e não contribuem para o clima construtivo, de respeito e de diálogo, que temos estabelecido com a Argentina", disse. As declarações de Méndez foram em reação a afirmações recentes de Furlan de que o mercado brasileiro é mais importante para a Argentina do que o contrário.