Itamaraty volta a criticar subsídios da UE O diretor geral do departamento de promoção comercial do Itamaraty, Mário Vilalva, criticou as barreiras às importações de produtos agrícolas brasileiros impostas pela União Européia, na presença de representantes do bloco, na abertura do encontro de negócios Mercosul- União Européia Partenariat. "Temos que trabalhar neste assunto seriamente", afirmou Vilalva, referindo-se às barreiras comerciais. Vilalva citou que os países desenvolvidos dão subsídios de US$ 360 bilhões às suas economias, principalmente à agricultura. "É quase US$ 1 bilhão ao dia de subsídios, e isso não cria um clima justo no comércio entre as nações", afirmou, o último a falar na abertura do evento, que vai até sexta-feira e engloba empresas dos setores de agronegócio, energia e meio-ambiente de todos os países da UE, com exceção da Holanda, e dos quatro do Mercosul, além de Chile e Bolívia. Antes de Vilalva, o chefe da unidade de cooperação econômica da União Européia, Adrianus Koetsenruyter, lembrou que a UE tem interesse em fazer uma área de livre comércio com o Mercosul, mas que a condição para o acordo é que ele seja feito com o Mercosul como bloco e, por isso, depende do sucesso da união aduaneira. Vilalva disse que "o Mercosul é um sucesso", já que o comércio entre os países membros aumentou 400% entre 1991 e 1998. Ele reconheceu que o fluxo comercial caiu e que a crise econômica argentina é um problema para o bloco, mas afirmou que "o Mercosul continuará sendo um sucesso, tão logo sejam superados os obstáculos de curto prazo", como referiu-se à crise argentina. O representante da presidência da UE no evento e embaixador da Espanha no Brasil, Jose Corbec, disse que 650 empresas estão participando do Partenariat no Riocentro, sendo que 130 são européias e 41 delas, espanholas. Para ele, isso é a prova da confiança das empresas européias no Mercosul e na "esplêndida realidade" que são as relações comerciais entre os dois blocos. O embaixador-chefe da delegação da Comissão Européia no Brasil, Rolf Timans, disse que a rodada de negociação que está acontecendo esta semana em Buenos Aires resultará em avanços significativos na aproximação entre Mercosul e UE. Timans afirmou também que o Partenariat é uma testemunha de que as relações entre os dois blocos já são intensas. O presidente do Conselho Econômico da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), empresário Carlos Mariani Bittencourt, criticou os Estados Unidos pelo protecionismo ao aço e pediu que a União Européia entre na negociação com o Mercosul "com uma postura que favoreça o diálogo". Segundo Mariani, sem a disposição norte-americana para abrir seus mercados para os produtos de exportação dos países latino-americanos, como é o caso do aço, a iniciativa da Alca pode se tornar inviável, porque isso reduz muito o interesse das nações da América Latina em participar. "Diante dessas dificuldade, a negociação de um amplo acordo comercial entre o Mercosul e a União Européia se consolida como uma alternativa de grande importância para ambos os blocos", disse o empresário. De acordo com ele, "para que este acordo se concretize, os dois blocos deverão negociar abertamente e com disposição de alcançar um acordo mutuamente aceitável".