Itaú assume todas as atividades da LAM O banco Itaú assumiu hoje todas as atividades e equipes da Lloyds TSB Asset Management (LAM), que envolvem a gestão de recursos financeiros de instituições e pessoas físicas, atividades de Asset Management e de Private Bank. A LAM é especializada na oferta de portfólios administrados e fundos mútuos de investimento em renda fixa, derivativos e ações. A carteira da LAM que o Itaú passa a administrar soma mais de R$ 5,2 bilhões em setembro de 2001. Os clientes pessoas físicas passam a ser atendidos pelo Itaú Private Bank, que já administra R$ 4,9 bilhões em recursos, consolidando-o como o maior do Brasil, com R$ 6,2 bilhões sob sua administração. Com a transação, a área de Investidores Institucionais do Itaú mantém a posição de maior gestor privado de recursos no mercado de fundos de pensão e seguradoras. A instituição brasileira assumirá também a liderança no mercado corporate, totalizando R$ 7,8 bilhões administrados. "Estamos muito satisfeitos, pois reforçamos nossa posição no mercado de Asset Management e fortalecemos a nossa liderança entre gestores privados de recursos de investidores institucionais, corporate e de clientes Private Bank", afirmou o vice-presidente executivo de mercado de capitais do Itau, Alfredo Egydio Setubal.