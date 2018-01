Itaú capta US$ 125 milhões no mercado externo O banco Itaú conclui hoje, por meio da agência em Grand Cayman, uma captação no mercado externo de US$ 125 milhões em certificados de depósito. A emissão inicial era de US$ 50 milhões, mas foi elevada por causa da forte demanda dos investidores. O papel, com prazo de 11 meses, foi colocado com cupom (juro nominal) de 6,25% ao ano, lançado a desconto, e com retorno de 6,375% ao ano. Segundo o banco, apesar de a demanda ter sido superior, o Itaú decidiu limitar as ordens ao patamar de US$ 125 milhões em função da alocação já programada. Os recursos entrarão na instituição no dia 24 de janeiro e serão destinados ao financiamento do comércio exterior e ao capital de giro da agência Cayman. A demanda pelo papel veio basicamente da Europa, Estados Unidos e América Latina, por parte de fundos, tesourarias e bancos.