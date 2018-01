Itaú capta US$ 150 milhões no exterior O banco Itaú informou hoje a conclusão de uma captação de US$ 150 milhões em eurobônus, com prazo de seis meses, por meio da agência em Grand Cayman. Segundo a instituição, a emissão inicial era de US$ 50 milhões, mas o valor triplicou em razão da "forte demanda encontrada junto aos investidores". Os eurobônus são títulos com valor expresso em uma determinada moeda (em geral dólares) e vendidos em outro país que não o da moeda utilizada. O papel foi colocado com um cupom (juro pago em dólar) de 6,25% ao ano, lançado a desconto, com retorno de 6,375% ao ano para o investidor. "Apesar da demanda ter sido razoavelmente superior ao volume final de US$ 150 milhões, o Itaú decidiu limitar as ordens àquele patamar em função da alocação programada." O banco disse que os recursos entrarão no próximo dia 27 e serão destinados ao financiamento de comércio exterior e para o capital de giro da agência Cayman. "A demanda pelo papel veio basicamente da Europa, Estados Unidos e América Latina, por parte de fundos, brokers (corretores), tesourarias e private banks (bancos privados)", afirmou a instituição.