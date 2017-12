Itaú: cisão da Telesp traz ganhos para investidor A cisão das ações da Telesp com as da Telefônica Data Brasil Holding pode proporcionar uma boa oportunidade de negócio no mercado acionário. Segundo relatório especial da Itaú Corretora, sob o comando do analista sênior Ricardo Ventrilho Figueiredo, o desmembramento da Data será positivo para a Telesp no médio e longo prazos. "A separação deve melhorar a transparência das áreas de negócios da Telesp, facilitando a gestão da empresa." Por isso, a corretora manteve sua recomendação de "outperform", ou seja, espera-se que as ações da Telesp tenham um desempenho superior ao Ibovespa, índice da bolsa paulista. As ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Telesp fecharam a sexta-feira cotadas a R$ 29,80. Figueiredo aponta preço alvo de R$ 42,40 (sem data prevista para atingir esta meta), projetando um ganho de 42,28%. Na cisão, cada acionista da Telesp receberá uma ação preferencial ou ordinária (ON, com direito a voto) da Data para cada papel correspondente da empresa.