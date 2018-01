Itaú compra mais duas unidades do BankBoston O Banco Itaú anunciou nesta terça-feira a compra de mais duas unidades do Bank of America no exterior: o BankBoston Internacional, com sede em Miami (EUA), e o BankBoston Trust Company Limited, com sede em Nassau (Bahamas). A aquisição, feita por meio do Banco Itaú Europa, com sede em Portugal, e sua subsidiária Banco Itaú Europa Luxembourg, custou US$ 150 milhões e inclui cerca de 5,5 mil clientes de alta renda (private banking) na América Latina. Os brasileiros representam quase 25% do total, informou o diretor-executivo do Itaú Private Bank, Lywal Salles. Além dessa compra, a instituição já havia concluído a aquisição das operações do BankBoston no Chile e no Uruguai. A transação envolveu o pagamento de R$ 2,3 milhões em dinheiro e ações ordinárias do Itaú, correspondentes a cerca de 1,7% do capital do banco. Isso tudo depois da compra dos ativos do banco no Brasil. Alta renda Com a negociação de hoje, o Itaú dá mais um passo para atingir o objetivo de se tornar uma das três maiores instituições de private banking da América Latina, diz Salles. Segundo ele, o banco está de olho em oportunidades de compras no México, na Colômbia e no Peru. Ele informou que o Itaú ocupa a 10ª posição no segmento de clientes de alta renda. Com a compra das unidades do BankBoston, a instituição deve ter evoluído duas colocações, atingindo o 8º lugar. ?Os bancos brasileiros são considerados altamente rentáveis e funcionam muito bem. Só que dentro do Brasil. É preciso expandir as operações.? O banco administra cerca de US$ 19 bilhões de clientes de alta renda, já considerando os US$ 3,7 bilhões da operação desta terça. Do total, US$ 8 bilhões são custodiados na Europa e nos Estados Unidos. A transação ainda depende de autorização do Banco de Portugal e do Federal Reserve (Fed, o banco central americano). A expectativa, diz Salles, é que o processo esteja concluído no final do primeiro trimestre de 2007. A partir daí, o nome BankBoston dará espaço ao Banco Itaú Europa, considerado grau de investimento pelas agências Moody?s e Fitch.