Itaú compra o banco Fiat por R$ 897 milhões O Itaú anunciou na noite desta terça-feira a aquisição de 99,99% do capital do banco Fiat, pelo valor aproximado de R$ 897 milhões. O preço pago corresponde a um ágio de R$ 462 milhões (1,06 vez o patrimônio líquido). Segundo comunicado do Itaú, o banco Fiat concentrará operações de financiamento e leasing de veículos, serviços financeiros e administração de consórcio da marca Fiat. "As operações tradicionalmente voltadas ao financiamento de estoques (Floor Plan) e investimentos da rede de concessionárias e fornecedores da montadora permanecerão sob o controle e administração da Fiat através do Banco Fidis de Investimento", diz o comunicado. Conforme a instituição, a reorganização societária necessária à nova estrutura está sendo submetida à aprovação do Banco Central. Pelo acordo, o banco Fiat terá por dez anos, no Brasil, exclusividade em financiamentos e leasing de veículos novos em todas as promoções organizadas pela montadora Fiat, visando às vendas aos consumidores; comercialização de cotas do consórcio com a marca para consumidores finais; fornecimento de serviços financeiros, aos atuais e futuros clientes do banco Fiat; recomendação, pela Fiat, à sua rede de concessionárias para a contratação de financiamentos de veículos. O negócio também prevê a indicação pela Fiat de um representante para o conselho de administração do banco Fiat, durante a vigência do acordo de exclusividade, "visando a otimizar o relacionamento comercial".