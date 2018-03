Itaú conclui captação de US$ 150 milhões O Banco Itaú, atuando por meio de sua agência em Grand Cayman, concluiu hoje a venda de papéis a investidores no exterior com uma emissão de Fixed Rate Notes. A emissão inicial de US$ 50 milhões, com prazo de 18 meses, foi aumentada para US$ 150 milhões por causa da forte demanda dos investidores. O papel foi colocado com um cupom de 5,0% ao ano, lançado a desconto, e com retorno de 5,05% ao ano para o investidor. Segundo a instituição financeira, apesar de a demanda ter sido superior, a operação foi limitada a US$ 150 milhões em função da alocação já programada. A operação contará com a listagem na Bolsa de Luxemburgo e ratings das agências Moodys e Standard & Poors. Os recursos entrarão para o banco no dia 28 de maio e serão destinados fundamentalmente para o fluxo de caixa da agência. Atuaram como líderes da emissão o Standard Bank London, o Itau Bank Ltd. e o Banco Itaú Europa, que atuaram integradamente na distribuição pelas mesas do Brasil, Europa (Banco Itaú Europa - Londres) e Estados Unidos (Broker Dealer). A demanda pelo papel veio basicamente da Europa, Estados Unidos e América Latina, por parte de fundos, "brokers", tesourarias e "private banks", correspondendo a mais de 70 investidores.