Itaú conclui captação externa de US$ 125 milhões O Itaú concluiu hoje uma captação externa de títulos no valor de US$ 125 milhões com vencimento em três anos, conforme havia antecipado a Agência Estado. A operação foi realizada por meio da agência da instituição em Grand Cayman e coordenada pelo ABN Amro e Itaú Bank. Os títulos foram vendidos a um preço de 99,653% do valor de face, com um cupom de 4,375% ao ano, o que vai representar um retorno de 4,5% anuais para os investidores. A captação foi concluída acima do volume inicialmente anunciado, de US$$ 50 milhões, com vencimento em 31 de março de 2008. Os títulos do Itaú foram ofertados junto a fundos de "money market", "private banks" e tesourarias de bancos diversos. De acordo com Itaú, os títulos também foram vendidos para investidores institucionais da Ásia, que ainda não haviam comprado papéis semelhantes emitidos por companhias brasileiras. O capital arrecado por meio da captação será utilizado para o financiamento a empresas nacionais e para incrementar as operações correntes do Itaú.