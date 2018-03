Itaú conclui compra do Banco Fiat O Banco Itaú Holding Financeira concluiu ontem a aliança estratégica com a Fiat Automóveis para a aquisição de 99,99% do capital total do Banco Fiat. Haverá pagamento de R$ 897 milhões, que implicará na apuração de ágio de R$ 462 milhões (1,06 vezes o patrimônio líquido). O Banco Central aprovou a operação em 19 de março, e as partes já assinaram todos os documentos do acordo. O Banco Fiat, agora sob controle do Itaú Holding, tem exclusividade, no Brasil, por dez anos em: financiamentos e leasing de veículos novos em todas as promoções organizadas pela Fiat, visando às vendas aos consumidores; comercialização de quotas do consórcio com a marca Fiat, para consumidores finais; fornecimento de serviços financeiros, aos atuais e futuros clientes do Banco Fiat; recomendação do Banco Fiat, pela Fiat, a sua rede de concessionárias para a contratação de financiamentos de veículos; e utilização da marca Fiat nas operações.