Itaú confirma compra do BankBoston; valor gira em R$4,5 bi O Banco Itaú informou nesta terça-feira que assinou na última segunda-feira acordo com o Bank Of America Corporation (BAC), que prevê a compra do BankBoston no Brasil pela instituição brasileira por meio da emissão de 69,518 milhões de ações preferenciais, correspondendo à participação acionária aproximada de 5,8%. Tomando por base a cotação média de mercado do dia 28 de abril, estas ações estariam avaliadas em R$4,5 bilhões. A transação prevê ainda que o Itaú terá direito de exclusividade para adquirir as operações Boston no Chile e no Uruguai, além de outros ativos financeiros de clientes na América Latina. O Bank of America passará a ser acionista do Itaú e indicará um membro no conselho de administração do banco brasileiro. O BAC não poderá elevar sua participação no capital do Itaú acima de 20%. Em comunicado, o Itaú ressaltou que esta é a maior transação no mercado financeiro brasileiro envolvendo troca de ações e garante ao banco "não só a liderança entre as instituições privadas na administração de recursos de terceiros, custódia e nos mercados de grandes empresas e de pessoas físicas de alta renda, bem como a oportunidade de expandir suas operações em novos mercados na América Latina". Agência e equipe O banco brasileiro informou ainda que a análise preliminar das carteiras de grandes e médias empresas indica complementaridade e, portanto, na maioria dos casos, a capacidade de continuar atendendo os clientes nos atuais níveis de crédito. O objetivo do Itaú é manter a equipe e a rede de agências do BankBoston e somá-las à rede do Itaú Personnalité. Os clientes pessoas física e jurídica deverão usufruir da estrutura do Itaú - rede de agências , caixas eletrônicos e Bankline - tão logo haja a integração dos dois bancos. A expectativa é que ela se dê nos seis meses após a conclusão do negócio. Este texto foi atualizado às 11h51. Este texto foi alterado às 11h52, com correção do valor da operação. O montante anunciado anteriormente era de R$2,2 bilhões, mas foi corrigido para R$4,5 bilhões.