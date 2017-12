Itaú confirma interesse de expansão, mas não cita Boston O Itaú enviou fato relevante ao mercado, nesta segunda-feira, informando que "está efetivamente explorando opções para expandir suas operações" de ativos bancários no Brasil e na América Latina. Na nota, sucinta, o banco diz que "neste momento não há nenhum acordo ou contrato firmado, motivo pelo qual qualquer divulgação seria prematura. O Itaú comunicará imediatamente a conclusão de qualquer negociação". A resposta do banco veio momentos após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedir esclarecimentos sobre os rumores de que a instituição estaria em negociações para aquisição do BankBoston Brasil. Especula-se que a operação do Itaú com o Boston já estaria fechada e sairia por cerca de R$ 2,5 bilhões, o que corresponde a 2,8 vezes o patrimônio do Boston, de R$ 907 milhões. Todo o segmento de ações do mercado financeiro subiu na Bolsa no dia 20. As ações ordinárias (ON, com direito a voto) do Banco do Brasil avançaram 4%, as preferenciais (PN, sem direito a voto) do Bradesco subiram 3,14%, Unibanco unit teve ganho de 1,6% e os papéis PN do Itaú, ao contrário, recuaram 0,93%. O preço estimado de 2,8 vezes o patrimônio está em linha com o valor de operações de porte do setor bancário brasileiro. O Boston é considerado um banco atrativo por ter uma base de clientes de alta renda, que consome diversos produtos bancários e é visada pelas instituições financeiras concorrentes.