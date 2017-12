Itaú: controle de contas internacionais O Banco Itaú lança segunda-feira, dia 25, o Itaú Cash Management, produto de Internet do banco que permite às empresas o controle on-line de sua conta corrente e negócios no exterior. Trata-se de um sistema que permite ao usuário da empresa, por exemplo o gerente financeiro, controlar do Brasil o fluxo de recebimentos, efetuar pagamentos ou mesmo aplicações financeiras da conta corrente da filial de sua empresa no exterior. Em uma primeira etapa, o serviço estará disponível para contas na agência do Banco Itaú em Nova Iorque. Segundo a assessoria de imprensa da instituição, o Itaú International Cash Management foi desenvolvido em plataforma Internet, garantindo "diversas vantagens como maior velocidade, telas mais fáceis de usar, acesso de qualquer lugar do planeta e atualização on-line do sistema, tudo isso sem a necessidade de instalar nenhum software específico".