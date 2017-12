Itaú Corretora anuncia aquisição da lineinvest O Banco Itaú informou que sua controlada, Itaú Corretora, adquiriu o portal de investimento Lineinvest, do banco Fator. O diretor presidente da Itaú Corretora, Roberto Nishikawa, afirmou que o Lineinvest continuará com atuação independente do Itaú no mercado e explicou que durante alguns meses a parte de transação de ações ficará ainda com a Fator Doria Atherino Corretora. Outra novidade será o lançamento, ainda neste mês, do site Home Broker da instituição, independentemente da Lineinvest.