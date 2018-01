Itaú: corretora oficializa entrada no home broker O Banco Itaú anunciou a criação do site www.itautrade.com.br, oficializando a entrada de sua corretora no sistema "home broker" da Bovespa. O serviço permite a compra e venda de ações pela Internet. Segundo a instituição, a página na rede mundial trará informações sobre o funcionamento do mercado de ações, evolução da rentabilidade dos investimentos e análises fundamentalista e gráfica, preparadas pelos profissionais do mercado. Os clientes do banco poderão ainda operar o sistema por meio do Itaú Bankline Internet.