Itaú Corretora revisa Selic no final de 2006 de 14% para 13,25% A Itaú Corretora rebaixou sua expectativa para a taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 14,25%) no final do ano de 14% ao ano para 13,25%. A revisão foi feita pelo economista-chefe da instituição, Guilherme da Nóbrega, que mantém na sua curva de juros mais dois cortes de 0,5 ponto porcentual, nas reuniões de outubro e dezembro. "Revisamos nossa previsão para a Selic encerrando o ano para 13,25%. Esperamos que o BC promova um corte em 0,5 ponto porcentual da taxa Selic em cada uma das duas reuniões que restam para o encerramento do ano", diz o chefe do Departamento Econômico da Itaú Corretora. Segundo Nóbrega, como as expectativas de inflação são favoráveis, o Banco Central deverá fazer movimentos graduais na direção de uma taxa de equilíbrio, consistente com a melhora do cenário macroeconômico no tocante à austeridade fiscal, credibilidade da política monetária e solidez da posição do País no mercado externo.