Itaú deve finalizar compra do BankBoston nesta semana O Itaú deve finalizar nesta semana a compra das operações do BankBoston no Chile e no Uruguai, segundo o vice-presidente sênior de Controle Econômico do banco, Henri Penchas. Em teleconferência realizada na última quarta-feira para analistas, ele afirmou que os contratos passam pelo processo de conclusão. Segundo o executivo, os resultados das due dilligences realizadas foram muito positivos. "Mostraram que as operações são boas, bem administradas e que complementarão nossa presença internacional, principalmente na América Latina, onde já temos a Argentina", disse. Penchas destacou que o Itaú manterá a política de amortizar todo o ágio (diferença a mais, na compra de um título, ação ou moeda, entre o valor oficial e o valor pago pelo comprador) no trimestre da aquisição. O banco espera a aprovação do Banco Central para a compra do BankBoston ainda neste mês, o que significa que o impacto do ágio deverá ser verificado no terceiro trimestre do ano. Compra de ativos Ao adquirir o BankBoston Brasil no final de maio, o Itaú também fechou opção de compra dos demais ativos do banco na América Latina. Na ocasião, o presidente da instituição brasileira, Roberto Setubal, admitiu o grande interesse por Chile e Uruguai, afirmando que a aquisição era apenas uma questão de tempo. Segundo ele, as operações nesses dois países só não foram adquiridas junto da brasileira porque, devido ao vazamento de informações no mercado, o acordo teve de ser antecipado e não houve tempo para finalizar os detalhes dos contratos. O Itaú convocou assembléia geral extraordinária para 25 de agosto para aprovação, pelos acionistas, da incorporação do BankBoston. Entretanto, a proposta que será apresentada na AGE inclui apenas a operação brasileira. O banco afirmou que reconhecerá ágio de R$ 2,598 bilhões relativo aos investimentos.