Itaú diminuiu concessão de crédito por inadimplência O diretor de Relações Institucionais do Itaú, Ricardo Terenzi, disse nesta quinta-feira que a concessão de crédito está um pouco mais "controlada" neste segundo trimestre do ano, devido ao aumento recente dos níveis de inadimplência. O banco registrou alta nas perdas de crédito nos últimos trimestres em função da maior exposição ao segmento de pessoa física. Apesar disso, o Itaú mantém a projeção de elevar a carteira de crédito entre 20% e 25% neste ano. "Não esperamos grande aumento da inadimplência nos próximos meses; a situação está sob controle", afirmou. Para ele, a redução de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros (Selic, atualmente em 15,25% ao ano), anunciada ontem pelo Comitê de Política Monetária (Copom) ficou abaixo das expectativas. O banco esperava recuo de 0,75 ponto. Para Terenzi, o movimento mais conservador deve-se à atual instabilidade do mercado. "Acho que ainda é cedo para falar em menor ritmo futuro na queda de juros." O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre (de 1,4% sobre o quarto trimestre de 2005) ficou dentro das expectativas. De acordo com ele, o Itaú mantém a projeção de alta de 4% na economia para este ano. O Itaú ficou em nono lugar no ranking Destaque Empresas, concedido pela Agência Estado para as melhores companhias abertas de 2005.