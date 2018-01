Itaú e AOL uniram serviços e tecnologias A parceria entre o Banco Itaú e a America On Line Brasil (AOL) vai colocar à disposição dos mais de 7 milhões de clientes da instituição financeira um serviço mais completo de Internet. O Itaú irá indicar a AOL como provedor de acesso preferencial. Além dos serviços bancários assinante terá acesso a conteúdo e serviços de suporte e infra-estrutura tecnológica oferecidos pela AOL. Os serviços financeiros on line do Itaú estarão disponíveis em conjunto com o Canal de Finanças da America Online Brasil, como resumos de matérias financeiras, econômicas e políticas de diversas publicações.