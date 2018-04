Itaú e Bradesco são as mais sustentáveis da Bovespa, diz estudo

Ambos ficaram empatados em primeiro num ranking que mede o desempenho das 52 empresas listadas no Ibovespa nos quesitos sustentabilidade, governança corporativa e responsabilidade socioambiental.

"Foram as empresas que mostraram melhor desempenho global, mesmo diante dos efeitos da crise financeira global", disse à Reuters Angélica Blanco, uma das coordenadoras do estudo.

As empresas foram examinadas com base em 117 indicadores, incluindo a adesão a respeitados padrões globais relacionados a questões ambientais e de transparência.

Pelo segundo ano consecutivo, os bancos ficaram empatados em primeiro lugar no ranking. Ambos obtiveram nota 98,29, numa escala que vai de 0 a 100. As elétricas CPFL e Copel ficaram com a segunda e terceira colocações, respectivamente.

Já a Petrobras recuou uma posição no ranking, para a quarta colocação, depois de a companhia ter deixado de integrar o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bovespa, que concentra as ações das companhias comprometidas com boas práticas socioambientais.

A Redecard, credenciadora de estabelecimentos para aceitar os cartões MasterCard, ficou em última no ranking, ao lado de Transmissão Paulista, com nota 41.

Nesta que é a terceira edição do ranking, a consultoria incluiu novas questões, que cobra das empresas informações detalhadas sobre operações com câmbio e outros riscos.

"Isso é porque muito da crise atual se deveu ao fato de as empresas não serem transparentes", disse Angélica.

(Reportagem de Aluísio Alves)