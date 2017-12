Itaú e Lojas Americanas anunciam parceria O Itaú e a Lojas Americanas acabam de anunciar a criação de uma nova financeira em parceria. Cada um terá 50% do capital da nova sociedade, que somará R$ 80 milhões. O Itaú irá investir R$ 240 milhões no negócio. Desse total, R$ 200 milhões serão pagos a Lojas Americanas - R$ 100 milhões à vista e outros R$ 100 milhões vinculados ao cumprimento de metas em período de até 6 anos. "Estima-se que os resultados gerados não apresentarão efeito relevante durante os três primeiros anos de suas atividades na performance do Itaú", diz o fato relevante divulgado nesta manhã. A Lojas Americanas investirá R$ 40 milhões para integralização de sua participação acionária na financeira. "Não é possível estimar ainda os resultados sobre as vendas e resultados da Lojas Americanas", conforme o comunicado. A parceria terá prazo de 20 anos, que poderá ser prorrogado. O início das operações deve ocorrer no segundo semestre de 2005.