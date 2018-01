Itaú e Pão de Açúcar confirmam associação para criar financeira O Banco Itaú Holding Financeira e o Grupo Pão de Açúcar celebram hoje memorando de entendimentos para a criação de uma financeira. Itaú e Pão de Açúcar constituirão, por meio de sociedades controladas, uma nova sociedade que atuará na estruturação e comercialização de produtos e serviços financeiros e correlatos para os clientes da rede de supermercados, com exclusividade. O capital social da empresa será de R$ 150 milhões, sendo 50% do Itaú e 50% do Pão de Açúcar. A parceria terá prazo de duração de 20 anos, que poderá se prorrogado. Espera-se que o início das operações ocorra ao longo do segundo semestre de 2004. O Itaú e o Pão de Açúcar acreditam que a associação trará sinergias operacionais e permitirá a ampliação da atual oferta de serviços e produtos aos clientes da rede de supermercados, incluindo Cartões de Crédito Private Label (Próprios: uso restrito dentro das lojas), cartões com bandeiras de ampla aceitação, crédito direto ao consumidor e empréstimo pessoal. Com unidades de atendimento financeiro a serem instaladas nas 555 lojas do Grupo Pão de Açúcar existentes, a nova instituição propiciará a oferta de produtos e serviços financeiros aos clientes que ali circulam efetuando mensalmente mais de 40 milhões de transações.