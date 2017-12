Itaú estréia no Home Broker este mês A Corretora Itaú estréia seu site de negociação de ações pela Internet neste mês. É a última grande instituição nacional que faltava no sistema Home Broker, lançado pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) em abril do ano passado. Apesar do atraso, o presidente da corretora, Roberto Massaru Nishikawa, acredita que é possível ganhar mercado. Segundo ele, o Home Broker ainda não mostrou grande crescimento e pode ser explorado. A corretora quer fazer do conteúdo o diferencial do seu site, para atrair a pessoa física para o mercado. Os clientes vão contar com ferramentas já utilizadas pela concorrência, como análise de empresas, e também com material educativo sobre o mercado de ações. A nova estratégica tem como meta deixar para trás a pura execução de operações. Agora, a instituição está trabalhando para oferecer todos os tipos de produtos, para os diversos segmentos de clientes. Os resultados da reestruturação já aparecem no ranking da Bovespa. Em 1999, a Itaú estava em quarto lugar na lista dos maiores volumes transacionados e movimentou R$ 13,5 bilhões. Neste ano, a corretora bateu esse volume já em agosto. No primeiro semestre do ano, sua posição no ranking passou para o segundo lugar. A Bovespa não divulga a lista de corretoras com maiores volumes, mas, segundo fontes do mercado, a liderança estava com a CSFB Garantia. Os planos de Nishikawa estão centrados em três projetos principais. O primeiro é a Internet. Além disso, está prevista para o primeiro semestre de 2001 a abertura de uma subsidiária em Nova York. O escritório contará com profissionais para atender a demanda dos investidores brasileiros e estrangeiros. O terceiro projeto é a reestruturação da área de análise de empresas, que já está praticamente concluída. A corretora montou uma nova equipe, liderada pelo analista Reginaldo Alexandre, vindo do BBA Icatu.