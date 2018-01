Itaú fará leilão de imóveis na Internet O Banco Itaú realizará, em fevereiro, o primeiro leilão oficial on-line de imóveis deste ano pelo site Superimóvel, e em parceria com o Portal Planeta Imóvel. Serão oferecidos 43 lotes, que incluem propriedades comerciais, residenciais e terrenos. Os lances pela Internet começaram a ser recebidos no dia 14, mas o bater de martelo só ocorrerá no próximo dia 16, quando os interessados poderão oferecer seus lances, inclusive em viva-voz, no auditório do Centro Empresarial Itaú, a partir das 9h. De acordo com o presidente do Superimóvel, Ronaldo Sodré Santoro, os preços mínimos para a venda dos imóveis estão cerca de 50% inferiores à avaliação de mercado. Ele afirma que, para este leilão, o Banco Itaú disponibilizou lotes bastante atraentes, como um terreno na Avenida Paulista, avaliado em R$ 5 milhões. "Temos também apartamentos em áreas nobres da cidade, que costumam atrair para o leilão muitas pessoas comuns, que conseguem desembolsar bem menos do que pagariam se tivessem de comprar o imóvel de um intermediário", diz. Um bom exemplo é um apartamento de quatro dormitórios e quatro vagas para automóveis no Morumbi, que está sendo oferecido por R$ 166 mil. Para garantir a possibilidade de que toda a transação seja realizada pela Internet, os imóveis foram avaliados previamente pelo Instituto de Verificação do Estado de Conservação (Ivec), para a emissão dos laudos disponíveis no site do Superimóvel.com, onde também podem ser examinadas as fotos dos lotes.