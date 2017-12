Itaú fecha acordo para compra de ativos da AGF A AGF Brasil Seguros divulgou hoje fato relevante informando que assinou contratos com o Banco Itaú Holding Financeira e com a Itaú Seguros para alienação de seus ativos relacionados às atividades de seguro de vida, previdência privada e administração de recursos de terceiros. Pelo acordo, a AGF concordou em vender a totalidade de sua participação acionária na AGF Vida e Previdência e no Banco AGF; a carteira de seguros de vida, exceto determinadas apólices; e certas unidades de imóveis localizadas na Avenida Paulista, nº 2.028, em São Paulo. A alienação dos ativos da AGF está condicionada à aprovação prévia do Banco Central e da Superintendência de Seguros Privados (Susep). A AGF estima que a transação deverá ser concluída até o fim do primeiro trimestre de 2004. O preço acordado para a alienação dos ativos é de R$ 243 milhões, do qual uma parte será paga à AGF do Brasil Participações, controladora da AGF, como titular de certas ações de emissão da AGF Vida e Previdência e do Banco AGF. Segundo o comunicado, uma parcela do preço estará sujeita a certos mecanismos de ajuste. A consumação do acordo depende do cumprimento de determinadas condições estabelecidas nos contratos.