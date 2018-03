Itaú fecha parcerias com bancos europeus O Itaú acertou três parcerias com bancos europeus para facilitar a transferência de recursos de brasileiros residentes nos países onde os bancos atuam. Os novos parceiros da instituição brasileira são o português BPI, o espanhol La Caixa e o italiano Unicrédito. Com os acordos, que devem se converter em realidade operacional em meados de fevereiro, os brasileiros e demais residentes dos países onde os parceiros do Itaú estão presentes poderão, segundo o banco, remeter seu dinheiro para o Brasil e sacá-lo em minutos. Para os correntistas do Itaú, o crédito será feito automaticamente. Já aqueles que não possuem conta no banco, poderão sacar o dinheiro nas agências brasileiras mediante a apresentação do RG e do CPF. A partir das novas parcerias, os interessados em emitir capital da Europa por meio do Itaú terão 7,9 mil pontos de atendimento espalhados por Portugal, Espanha e Itália a disposição para que sejam realizadas as operações. No ano passado, o banco brasileiro já havia aberto uma agência em Tóquio, no Japão, para facilitar a remessa de capitais daquele país. Além disso, a instituição também fechou um acordo com a Moneygram, segunda maior empresa de remessa de valores do mundo, com mais de 60 mil pontos de atendimento em 160 países.