Itaú inaugura agência no Japão O Itaú inaugura hoje sua primeira agência no Japão. O banco recebeu em 7 de setembro licença bancária para o início das operações naquele país. O Itaú é a primeira instituição financeira estrangeira a receber esta licença das autoridades japonesas desde dezembro de 2002. Localizada no centro da capital Tóquio, a nova agência é voltada para o público brasileiro residente ou em passagem por aquele país. O objetivo é facilitar os negócios dessas pessoas (os dekasseguis) com o Brasil. Entre os principais serviços a serem prestados está o Remessa Itaú - envio de dinheiro do Japão para o Brasil. O cliente também terá à disposição serviços como a conta-poupança, o depósito a prazo (em iene ou dólar) e a venda de travellers cheques. Presença no exterior Segundo o Itaú, a presença no Japão é um importante passo na consolidação da estratégia internacional, sendo a primeira agência a ser instalada na Ásia. Atualmente o Banco Itaú Holding Financeira já está presente nos Estados Unidos e na Europa, além das suas unidades na América Central e do Sul. Os investimentos consolidados do grupo Itaú fora do País totalizavam, em 30 de junho, US$ 2,4 bilhões.