Itaú ingressa no ramos de consórcio de autos O Itaú anunciou que, a partir de 07 de outubro, entrará para o mercado de consórcio de automóveis. O Consórcio Itaú, destinado aos clientes do banco, terá grupos constituídos para a compra de veículos leves de diferentes modelos e faixas de preço. As contemplações serão mensais, por lance e sorteio. O consórcio é o produto ideal para quem ainda não possui um carro e não precisa dele imediatamente. Mas também para aqueles que já têm carro e desejam apenas se manterem atualizados. "Entrando no consórcio, a pessoa faz a chamada poupança programada e tem como trocar de carro periodicamente", lembra Heli de Andrade, diretor responsável pelo lançamento do Consórcio Itaú. No entanto, este tipo de operação tem gerado muitas reclamações nos órgão de defesa do consumidor. Veja no link abaixo algumas dicas do Procon antes de assinar um contrato de consórcio.