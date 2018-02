Itaú lança cartão de débito internacional O Itaú firmou parceria com a Mastercard para emitir cartões de débito internacional com a bandeira Maestro. O banco já tinha um acordo com a rede para emissão de cartões de crédito. Com o novo cartão, os clientes Estrela do Itaú poderão fazer compras e saques no exterior, com débito automático na conta corrente, além de consultar saldos. Para isso, a MasterCard dispõe de 5,5 milhões de estabelecimentos credenciados para operações de débito com cartão Maestro, além de 650 mil caixas eletrônicos para saque em todo o mundo. Os clientes que fizeram viagens ao exterior recentemente receberão o cartão automaticamente. Os demais clientes Estrela poderão requisitá-lo na agência onde possuem conta. O Itaú é atualmente o banco com o maior número de transações locais de débito, respondendo por 50% das operações efetivadas mensalmente pela Redecard, que presta serviços para a Mastercard no Brasil.