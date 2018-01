Itaú lança consultor de investimentos on line O Banco Itaú lança hoje o Consultor On-line, canal de atendimento, via internet. O serviço permite atendimento aos clientes da instituição por consultores de investimento que ficam à disposição para responder a dúvidas sobre fundos de investimento, poupança e CDB em um bate papo privado. O sistema permite que o consultor indique caminhos (links) durante a conversa, para que o cliente acesse determinadas seções do site e encontre as respostas para dúvidas. Além disso, o investidor pode personalizar as informações sobre fundos de investimento no formato que desejar. O investidor poderá selecionar os fundos de investimento do Itaú que quer acompanhar, acessar diretamente em sua páginas as novidades de investimento, consultar tabelas e gráficos e utilizar ferramentas de acompanhamento do mercado como o "Panorama do Mercado Financeiro" (atualizado semanalmente). O investidor personalizará o site para obter as informações que precisa.