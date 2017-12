Itaú lança novo serviço de consulta pela Internet O Banco Itaú lançou ontem um serviço de consultas on line das Ordens de Pagamento Recebidas do Exterior (POR) e Enviadas ao Exterior (OPE). Com o serviço, os clientes do banco poderão obter informações sobre as ordens no "Itaú Bankline" (home banking do Itaú), na forma de extrato para conferência. Se preferir, o cliente pode se cadastrar no "Itaú i-mail" para receber a informação em sua caixa postal na Internet. A OPR é um serviço que permite pessoas físicas ou jurídicas no Brasil receberem valores remetidos do exterior. Está disponível para clientes e não clientes do Itaú, de qualquer nacionalidade, que residam no Brasil, mas a consulta pelo Itaú Bankline será permitida inicialmente apenas para clientes pessoa física do banco. A modalidade da Ordem de Pagamento Enviada ao Exterior (OPE), que permite a transferência de valores do Brasil para outros países, pode ser remetida a pessoas físicas ou jurídicas. Podem utilizar a OPE os clientes do Itaú há pelos menos seis meses, pessoas físicas ou jurídicas, e que residam no Brasil. Antes do lançamento do serviço, quando a OPR era identificada aqui no Brasil, o Itaú informava o recebimento ao beneficiário através de correspondência.