Itaú lança novos serviços na Internet O Banco Itaú está oferecendo mais dois serviços aos seus clientes e investidores pela Internet: o Investnet Viva-Voz e a Personalização de Informações. Segundo a instituição, os dois produtos são inéditos no setor bancário brasileiro. O Investnet Viva-Voz é um serviço de atendimento que permite ao internauta falar via computador diretamente com os consultores de investimentos do banco. Através desse sistema, os usuários podem falar com os consultores enquanto navegam pela Internet, esclarecendo suas dúvidas, obtendo informações e perspectivas sobre o mercado financeiro, além de ter acesso a uma consultoria completa sobre produtos de investimento. A Personalização de Informações possibilita a criação de uma página personalizada contendo os fundos de investimento da instituição, as novidades do banco, consulta de tabelas e gráficos e outras ferramentas de acompanhamento do mercado. Os serviços estão disponíveis no site www.itauinvestnet.com.br.