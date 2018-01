Itaú lidera ranking de melhor desempenho O Itaú é o vencedor do Ranking Agência Estado/Economática de companhias abertas do segundo trimestre de 2001. O banco conseguiu os melhores resultados para seus investidores entre um universo de 140 empresas. As companhias foram avaliadas com base em uma metodologia exclusiva, que levou em conta critérios de rentabilidade e desempenho. A intenção do ranking é estimular a transparência e governança corporativa no mercado de capitais brasileiro. Essas práticas acabam se refletindo nos indicadores das empresas. Segundo maior banco privado do País, com um patrimônio líquido de R$ 7,3 bilhões e ativos de R$ 74,8 bilhões, o Itaú teve como principal destaque no período a liquidez de suas ações. Para o superintendente de relações com investidores da instituição, Geraldo Soares, o aumento de liquidez está diretamente ligado à política de relações com investidores. "A visibilidade do banco está aumentando, devido às freqüentes reuniões com analistas e à transparência das informações." Ele lembrou que, em iniciativa inédita, o Itaú realizou em maio uma reunião para integrantes da Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais (Abamec), em São Paulo, que durou um dia inteiro. O evento reuniu cerca de 500 pessoas, sendo 300 analistas nacionais e internacionais. Ações na Bolsa de Nova York Os planos do banco de lançar ações na Bolsa de Nova York até o final do ano estão mantidos. "Por enquanto, nada mudou no cronograma", disse, ponderando que o cenário internacional ainda é muito incerto em função dos possíveis desdobramentos do ataque terrorista ocorrido nos Estados Unidos. Para Soares, a obtenção de resultados expressivos de retorno sobre o patrimônio está ligada à capacidade do banco de se adaptar aos cenários de volatilidade. Segundo o executivo, uma das marcas da política da instituição é descartar negócios que não ofereçam um nível de retorno pré-estabelecido. "Não fazemos negócio só pela participação de mercado, mas sim para agregar valor ao acionista." Soares contou que dois segmentos estão sendo trabalhados intensamente pela instituição: Personnalité e pequenas empresas. Na primeira categoria estão enquadrados os clientes que recebem acima de R$ 5 mil ou possuem aplicações que superam R$ 70 mil em fundos de investimento. O executivo afirmou que os investimentos no setor concentram-se na abertura de agências exclusivas e no relacionamento. "O cliente tem de ser ouvido pelo menos uma vez por mês. Se ele não ligar, o gerente liga." No ramo de pequenas companhias, o objetivo é conquistar por volta de 40 a 50 mil clientes até julho de 2002. A fatia, explicou, diz respeito às empresas que estão entre as "middle market" e as tradicionais "varejo pessoa jurídica". Outras empresas no ranking A Petrobrás e o Bradesco ocuparam o segundo e o terceiro lugares no ranking do segundo trimestre. "As empresas vencedoras são bem conceituadas no mercado", afirmou o presidente da Economática, Fernando Exel. Em seguida, ficaram Vale do Rio Doce, Embraer, Tele Sudeste Celular, AmBev, Itaúsa, CRT Celular e Tele Celular Sul.