Itaú passa a financiar veículos em até 5 anos O Banco Itaú lançou um plano de financiamento de veículos com prazo de até 60 meses e taxas entre 1,94% e 2,59% ao mês. As linhas, disponíveis nas agências e revendas de veículos credenciadas, são oferecidas nas modalidades de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) e leasing no financiamento de veículos fabricados a partir de 98 e com valor máximo de R$ 20 mil.